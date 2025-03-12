Рубио пообещал обсудить санкции против России и ее замороженные активы

На последующих переговорах по прекращению украинского конфликта будет обсуждаться вопрос антироссийских санкций, которые введены в Европе. Об этом сообщил госсекретарь США Марк Рубио. Его слова привело РИА Новости.

На дальнейших переговорах с участием России будет поднят вопрос о снятии с нее санкций. Он будет включать в себя обсуждение возможности отмены рестрикций со стороны Евросоюза, утверждает Рубио.

«Я думаю, что вопрос о европейских санкциях войдет в повестку, не говоря уже о том, что касается замороженных активов», — указал он.

Госсекретарь добавил, что в любой сделке по Украине обязательно должны участвовать и ее союзники из Европы.

Ранее Рубио заявил, что европейские политики стремятся затянуть войну между Россией и Украиной еще хотя бы на год. Они планируют как можно больше ослабить РФ, чтобы та сама просила о мире. В то же время в США считают подобный сценарий нереалистичным и неприемлемым.