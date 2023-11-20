Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что Украина полностью зависит от помощи Вашингтона и ее западных партнеров. Об этом она заявила в интервью телеканалу CNBC , упомянув о взносах со стороны Европейского союза (ЕС) и Международного валютного фонда (МВФ).

«Украина целиком зависит от этой помощи. Нам нужно присоединиться к остальным», – сказала Йеллен.

17 ноября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства страны, который не включает в себя выделение финансовой помощи Украине и Израилю. Ранее данный проект был одобрен двумя палатами конгресса Соединенных Штатов.

Несмотря на это, Белый дом активно настаивает на одобрении выделения на нужды Киева поддержки. Сообщалось, что Байден также готов ради этого воспользоваться правом вето.

С начала специальной военной операции РФ на Украине США и страны Запада начали активную поддержку Киева, поставляя на нужды ВСУ оружие, военную технику и боеприпасы, а также регулярно выделяя средства.

МИД России ранее направлял ноту протеста государствам, которые продолжают бесконтрольную поддержку Украины, однако никакой реакции на требования российской стороны не последовало.