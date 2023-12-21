Минфин США ввел антироссийские санкции против четырех иностранных компаний и одного танкера

Американский Минфин объявил о расширении антироссийского санкционного списка. Как передает RT со ссылкой на финансовое ведомство США, туда включили четыре иностранные компании.

В частности, под рестрикции попали Sun Ship Management D и Voliton DMCC из Объединенных арабских эмиратов, а также компании из китайского Гонконга Bellatrix Energy Limited и Covart Energy Limited.

Также ограничительные меры Минфином введены в отношении танкера Sanar 15, ходящего в море под флагом РФ.

Ранее стало известно, что суд в Евросоюзе исключил Януковича с сыном из санкционного списка.