Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело ограничительные меры в отношении российской анимационной студии, которая принимала участие в создании известного мультсериала «Барбоскины». Об этом передает сетевое издание Readovka.

В новом пакете санкций, введенных Министерством финансов США, упоминается российская анимационная студия Sky Frame. Эта студия известна своим сотрудничеством с известной студией «Мельница» в рамках популярного среди детей проекта «Барбоскины».

Не уточняется, по какой причине студия Sky Frame оказалась, собственно, в американском санкционном списке.

В социальных сетях высказывают мнение, что, возможно, персонажи, которые нравятся нашим детям, вызвали недовольство у Министерства финансов США. Причина может быть в том, что в мультфильме рассказывается о большой семье, где пятеро детей живут с мамой, папой и даже дедушкой. Это может быть воспринято как пропаганда русских ценностей, которые, как известно, противоречат определенным западным взглядам.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп ввел 10%-ные торговые пошлины на острова Херд и Макдональд у берегов Антарктиды, где обитают исключительно пингвины.