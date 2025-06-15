Минимум шесть человек пострадали в результате ракетной атаки Ирана по Израилю

В результате ракетной атаки Ирана по Израилю пострадали минимум шесть человек.Такие данные со ссылкой на представителей экстренных служб сообщает издание Jerusalem Post.

До этого иранское государственное агентство IRNA передавало, что Иран нанес массированный ракетный удар по целям в израильских городах Хайфе и Тель-Авиве.

Также отмечается, что на юге страны ранения получили четыре человека, еще два человека пострадали на севере.

Ранее сообщалось о том, что власти Ирана экстренно вышли на связь с США на фоне ударов Израиля.