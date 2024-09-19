МИД Индии опроверг слухи об отправке оружия на Украину

МИД Индии охарактеризовал как «спекуляцию» сообщение агентства Reuters о переадресации индийского оборонного экспорта на Украину, сообщил ТАСС.

«Мы ознакомились с материалом агентства Reuters. Он содержит спекулятивные и дезинформирующие утверждения. В нем подразумеваются нарушения со стороны Индии, которые не соответствуют действительности, и потому информация неточна и вредоносна», — заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

Ранее Reuters, ссылаясь на представителей предприятий и речи одиннадцати европейских и индийских чиновников, сообщил, что европейские страны закупают у индийских оборонных компаний артиллерийские снаряды, которые затем переправляются на Украину.

По данным источников агентства, Россия осведомлена об этой схеме и поднимала этот вопрос как минимум дважды, в том числе на встрече Сергея Лаврова с индийским коллегой в июле.

Ранее The Economic Times также писала о закупках боеприпасов в Индии для Украины и их последующей транспортировке через третьи страны ЕС.

По ее данным, в январе индийские органы безопасности начали расследование по этому поводу. Тогда МИД Индии также отрицал отправку артиллерийских снарядов на Украину.

Ранее сообщалось, что израильские спецслужбы заявили о предотвращении иранского заговора.