Министр энергетики РФ Цивилев: сегодня многие за рубежом поддерживают Россию

По словам главы Минэнерго России Сергея Цивилева, международные встречи сейчас крайне важны, так как прочим государствам нужно разъяснять позицию Москвы. Об этом сообщило NEWS.ru.

Он подчеркнул, что на главе государства Владимире Путине сейчас лежит огромная нагрузка, поскольку он возглавил формирование нового мироустройства, и к нему заслуженно относятся с большим уважением во всех странах мира. Его позиция заключается в том, что все вопросы необходимо решать открыто и цивилизованно, а не с применением силы.

По мнению министра, многие государства позицию Москвы разделяют, однако ряд из них боится заявлять об этом публично. Друзей у России становится все больше и больше, поскольку наша позиция понятна и проста.

Ранее МИД Украины признал беспомощность МУС перед Путиным.