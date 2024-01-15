Министр финансов Финляндии Пурра заявила, что экономике страны нужны реформы

Министр финансов Финляндии Риикка Пурра заявила, что экономика страны находится в хронически слабом состоянии и нуждается в реформах. Об этом она написала в своей колонке в газете Maaseusun Tulevaisuus .

«Внимание министра финансов в основном сосредоточено на государственной экономике и ее хронически слабом состоянии <…>. Следует признать необходимость экономических реформ, реформ рынка труда и других нормативных актов для поддержки экономического роста», – говорится в публикации.

Пурра также отметила, что для развития экономики необходим рост в частном секторе. По мнению министра финансов, экономика государства находится в состоянии стагнации на протяжении 15 лет. Кроме того, пишет Пурра, у граждан Финляндии при высоком уровне занятости остаются незначительны стимулы к труду.

Ранее мы сообщали, что большинство жителей Финляндии недовольны экономическим состоянием в стране. Статистическое управление государства опубликовало в декабре данные, согласно которым около 73% финнов считают, что экономический сектор государства ухудшился в сравнении с ситуацией 2022 года.

В декабре издание The Economist поместило Финляндию на последнее, 35-е место, в рейтинге по показателям ВВП, рабочих мест и фондового рынка государств. На первом месте, по мнению авторов, находится Греция.

Финляндия стала 30-м государством, интернировавшемся в НАТО. Это произошло в июле 2023 года. Вместе с ней заявку на вступление в альянс подавала Швеция, однако против ее вступления высказалась Турция.