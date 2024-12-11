Министр финансов Фриланд — после слов Трампа: Канада отстоит свои интересы

Канадское правительство твердо намерено защищать интересы страны после того, как избранный президент США Дональд Трамп назвал Канаду «американским штатом», заявила министр финансов Канады Христя Фриланд. Об этом сообщил телеканал CBC.

Ранее Трамп в шутливой манере обозначил премьер-министра Канады Джастина Трюдо как «губернатора одного из замечательных штатов» на фоне разногласий относительно возможных тарифов США на товары из Канады после того, как он займет пост президента.

«Я хочу сказать канадцам, что наше правительство абсолютно решительно настроено защищать национальные интересы», — заявила Фриланд, отвечая на вопрос журналиста о том, следует ли Канаде принимать всерьез слова Трампа относительно ее возможного статуса как части США.

Кроме того, Анита Ананд, нынешний председатель совета казначейства и бывший министр обороны Канады, подчеркнула, что Канада является «независимым государством» и в ответ на «угрозы» Трампа правительство сделает все необходимое для граждан страны.

Ранее Трамп сообщил, что на днях поужинал с «губернатором великого штата Канада». Так он назвал Джастина Трюдо, канадского премьер-министра.