Министр финансов США сказал лидерам ЕС «заткнуться»

Глава американского Минфина Скотт Бессент призвал государства Евросоюза к решительным действиям в вопросе применения санкционных мер в отношении России, подчеркнув необходимость определиться с позицией.

В беседе с агентством Bloomberg министр финансов США отметил, что европейским странам следует поддержать увеличение таможенных пошлин в торговле с Китаем и другими государствами, приобретающими российские энергоресурсы.

По словам Бессента, судьба санкций, направленных против России, — их возможное усиление или ослабление — будет зависеть от итогов встречи, запланированной на 15 августа и которая пройдет на Аляске.

«Европейцы должны присоединиться к нам в этих санкциях… Самое время либо выступить, либо заткнуться», — заявил министр, акцентируя внимание на необходимости выбора позиции.

Ранее сообщалось, что Вашингтон временно ослабил санкции против России для саммита на Аляске.