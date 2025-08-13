США приостановили антироссийские санкции

США временно приостановили действие антироссийских санкций до 20 августа. Исключение сделано для организации саммита лидеров России и США на Аляске. Об этом сообщает РИА Новости.

Вашингтон разрешил все запрещенные санкциями операции, необходимые для подготовки встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Соответствующая лицензия опубликована на сайте Министерства финансов США.

Документ снимает ограничения до 00:01 по восточному времени 20 августа. Речь идет о сделках, связанных с организацией саммита на Аляске, который запланирован на 15 августа.

Ранее Кремль и Белый дом подтвердили, что переговоры пройдут в двустороннем формате. Хотя американская сторона обсуждала возможность участия Владимира Зеленского, Москва предпочла сосредоточиться на диалоге с США.

Лидер Украины уже заявил, что не намерен идти на территориальные уступки. В свою очередь, Путин допускал переговоры с Зеленским, но отмечал, что условия для них пока не созрели.

Ранее спецпредставитель США поддержал российский контроль над освобожденными территориями.