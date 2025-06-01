Министр ФРГ Фрай призвал внимательнее изучить замороженные активы РФ

Передача Украине замороженных в европейских странах российских активов может быть оправданной мерой, но этот вопрос нуждается в глубоком анализе. Об этом в беседе с журналистами Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщил Торстен Фрай, занимающий пост министра по особым поручениям в правительстве Германии и возглавляющий ведомство федерального канцлера.

По его мнению, в текущих обстоятельствах Евросоюзу и другим государствам Запада необходимо более тщательно рассмотреть возможность конфискации государственных активов России.

«Чувство справедливости подсказывает, что это необходимо, если российские деньги пойдут на оборону. С другой стороны, я уважаю контраргументы. Мы не должны позволить России играть с нами», — отметил Фрай.

Глава ведомства акцентировал внимание на том, что любые решения, связанные с передачей активов, должны быть тщательно взвешены с учётом всех возможных рисков и их влияния на международные отношения и правовую систему. Он также отметил, что вопрос о замороженных российских активах стал одной из наиболее острых тем для обсуждения на уровне Европейского союза.

Ранее украинский президент Зеленский заявил, что страны ЕС усилят свое давление на РФ после общения Путина и Трампа. В то же время сама Украина якобы готова вести переговоры о мире. Сам Зеленский исключил возможность того, что Киев согласится на свой нейтральный статус, а также на вывод ВСУ с подконтрольных им территорий.