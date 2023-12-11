Министр иностранных дел Германии призвала не замораживать конфликт на Украине

Об этом пишет РИА Новости, в своем заявлении она подчеркнула, что чувствует некую усталость ЕС от этого длительного кризиса, однако по ее словам заморозка может иметь негативные долгоиграющие последствия.

Бербок указала на то, что термин сам термин заморозки может восприниматься в положительном ключе, в то время как на практике это может позволить России укрепить свои позиции в регионе. Она, что уступка может быть воспринята как сигнал слабости, что в свою очередь может привести к дополнительной дестабилизации.