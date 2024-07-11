Дети оказались под обстрелом ВСУ в белгородском Шебекино, двое в тяжелом состоянии

Украинские силы атаковали детскую площадку в Шебекино, пострадали ее юные посетители. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, ВСУ намеренно ударили во двор многоквартирного дома: были применены БПЛА со взрывными устройствами. Атакованная с воздуха площадка оказалась в задымлении, находящиеся на местности дети получили ранения разной степени тяжести.

Гладков отметил, что пострадали пять детей, среди которых двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

«Троим медики Шебекинской ЦРБ оказали первую медицинскую помощь, бригады скорой везут их сейчас в ДОКБ», — добавил Гладков.

Отметим, что Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Город Шебекино расположен в непосредственной близости от границы, всего в четырех километрах. Попасть по нему противнику проще всего. Также БПЛА засылают на Воронежскую, Ростовскую, Московскую и другие области.

Последний раз граждан шокировало нападение на Севастополь. В разгар туристического сезона украинские силы атаковали пляж. Пострадали свыше 150 человек, еще четверо погибли, включая детей.

Ранее сообщалось, что шесть человек получили тяжелые травмы при атаке дронов ВСУ в Белгородской области. Также известно, что с 10 на 11 июля была попытка удара БПЛА по Тульскому региону.