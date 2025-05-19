Министр юстиции Чуйченко заявил, что государству необходимо быть сильным

Российское государство не может позволить себе быть слабым, по этой причине оно обязано уметь защищаться. С таким заявлением выступил Константин Чуйченко, глава Министерства юстиции РФ. Его слова привело РИА Новости.

Министр выступил на Петербургском международном юридическом форуме. По его утверждению, Россия только тогда достигает ощутимых результатов, когда живет спокойно и ее «ничего не сотрясает».

«Урок из восстания декабристов состоит в том, что российское государство не может позволить себе быть слабым. То есть государство лишь тогда чего-нибудь стоит, когда оно умеет защищаться», — указал он.

Ранее сообщалось, что Минюст включил в свой реестр иностранных агентов четырех граждан России и три организации. Список пополнили журналисты Лутфие Зудиева* и Ксения Лученко*, политолог Михаил Комин*, а также видеоблогер Дмитрий Пуркин*, известный под псевдонимом Дед Архимед. Они распространяли недостоверную информацию о действиях российских органов власти и ВС РФ, а также участвовали в распространении материалов иноагентов.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами