Минюст включил в реестр иноагентов четырех россиян и три организации
Минюст признал блогера Деда Архимеда иностранным агентом
Фото: [www.youtube.com/Дед Архимед]
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов четырех граждан России и три организации. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
В списке оказались представители медийной и общественной сферы, а также неправительственные структуры. В него попали журналисты Лутфие Зудиева* и Ксения Лученко*, политолог Михаил Комин*, а также видеоблогер Дмитрий Пуркин*, известный под псевдонимом Дед Архимед.
В сообщении Минюста отмечается, что указанные физические лица распространяли недостоверную информацию о действиях российских органов власти и ВС РФ, а также участвовали в распространении материалов иноагентов.
Кроме того, все активно взаимодействовали с иностранными организациями, а также проживали и проживают за границей.
Помимо этого, Минюст РФ признал иноагентами три организации — международную общественную организацию «Независимая ассоциация врачей»*, общественно-политическое движение «Европейский Петербург»* и организацию «Земский съезд»*. Все эти структуры теперь обязаны выполнять ряд требований, установленных законом об иноагентах.
Ранее сообщалось, что в Севастополе запретили исполнять песни иностранных агентов.
*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.