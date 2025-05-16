Минюст включил в реестр иноагентов четырех россиян и три организации

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов четырех граждан России и три организации. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В списке оказались представители медийной и общественной сферы, а также неправительственные структуры. В него попали журналисты Лутфие Зудиева* и Ксения Лученко*, политолог Михаил Комин*, а также видеоблогер Дмитрий Пуркин*, известный под псевдонимом Дед Архимед.

В сообщении Минюста отмечается, что указанные физические лица распространяли недостоверную информацию о действиях российских органов власти и ВС РФ, а также участвовали в распространении материалов иноагентов.

Кроме того, все активно взаимодействовали с иностранными организациями, а также проживали и проживают за границей.

Помимо этого, Минюст РФ признал иноагентами три организации — международную общественную организацию «Независимая ассоциация врачей»*, общественно-политическое движение «Европейский Петербург»* и организацию «Земский съезд»*. Все эти структуры теперь обязаны выполнять ряд требований, установленных законом об иноагентах.

Ранее сообщалось, что в Севастополе запретили исполнять песни иностранных агентов.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.