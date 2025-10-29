Министр обороны Бельгии пригрозил «сровнять Москву с землей»

Министр обороны Бельгии Тео Франкен предупредил о жестких ответных мерах в случае возможной ракетной атаки России по городам Европы.

В интервью бельгийскому изданию De Morgen он заявил, что удар по Брюсселю будет расценен как атака «в самое сердце НАТО», после чего альянс «сровняет Москву с землей».

При этом бельгийский министр выразил уверенность, что президент России Владимир Путин «не осмелится» нанести такой удар по Бельгии.

Франкен предположил, что полномасштабного «вторжения» со стороны России ожидать не стоит, однако возможен сценарий так называемой «серой зоны» — например, когда пророссийские силы попытаются настроить русскоязычное население Эстонии против властей страны.

По его словам, российская военная экономика производит в четыре раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе взятые, а за те же деньги Россия может приобрести значительно больше вооружений.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объявил о готовности сбивать российские самолеты.