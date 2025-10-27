Эстония готова сбивать российские самолеты: министр иностранных дел республики Маргус Цахкна сделал резкое заявление, находясь с визитом в Киеве. Об этом сообщает газета Telegraph.

Глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил о готовности сил ПВО республики уничтожать воздушные цели, приблизившиеся со стороны России в случае реальной угрозы. По его словам, у Таллина имеются все необходимые протоколы и технические возможности для таких действий, что обусловлено двадцатилетним членством страны в НАТО.

Это заявление прозвучало на фоне ранее распространенных обвинений в адрес Москвы о якобы имевшем месте нарушении воздушной границы. Российская сторона категорически отвергла эти претензии, подчеркнув, что полеты истребителей над Балтийским морем выполнялись строго в соответствии с международными нормами. В Кремле подобные обвинения назвали безосновательными.

Ранее Эстония удвоила доходы от экспорта оружия на фоне напряженности с Россией.