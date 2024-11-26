Yonhap: КНДР начинает демонтаж линий электропередачи на границе с Южной Кореей

КНДР начинает демонтаж линий электропередачи, которые ведут в закрытый Кэсонский промышленный парк, расположенный в северокорейском приграничном городе Кэсон. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские военные источники.

По информации из Сеула, солдаты Корейской народной армии начали работы 24 ноября и уже начали разборку линий электропередачи на отдельных участках между опорами вдоль дороги Кенисон.

Южнокорейские власти предполагают, что КНДР также уберет опоры электролиний, которые не функционируют с июня 2020 года, когда прекратилась подача электроэнергии после разрушения межкорейского связного офиса в Кэсоне.

Как уточняет агентство, эти линии были построены южнокорейской стороной. Всего установлено 48 опор, обеспечивающих электроэнергией промышленный комплекс, из которых 15 находятся на территории Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что японское правительство намерено ввести новые санкции в отношении России и Северной Кореи из-за усиления сотрудничества между двумя странами на фоне текущей международной ситуации.