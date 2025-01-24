Министр обороны Франции опроверг наличие информации о планах РФ атаковать Европу

В интервью LCI министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил , что нет оснований полагать, что в ближайшее время запланировано нападение России на Европейский союз.

Эти слова стали ответом на высказывания главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас на встрече Европейского оборонного агентства в Брюсселе.

По данным портала 7sur7, Каллас отметила, что несколько национальных разведывательных ведомств предполагают, что Россия может проверить военную готовность ЕС в течение трех-пяти лет. Она призвала увеличить инвестиции в оборону союза и «готовиться к войне».

Хотя нет информации о возможном нападении, Лекорню подчеркивает, что существует риск «потерпеть поражение, не подвергаясь вторжению». В качестве примера он привел случаи повреждения подводных кабелей в Балтийском море. Также он высказал мнение, что Грузия и Молдавия могут стать мишенями для дестабилизации в ближайшем будущем.

«Есть вся эта серая зона, где мы не находимся ни в состоянии полной войны, ни в состоянии полного мира», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Франция и Британия приступили к планированию отправки военных на Украину для обеспечения безопасности.