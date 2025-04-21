Министр обороны ФРГ Писториус назвал «интимными» отношения немцев с оружием

Министр обороны Германии Борис Писториус убежден, что у немцев существует «интимная связь с оружием», передает газета The Telegraph.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что не знает причин возникновения такой особой связи.

«Я не знаю, откуда появились такие интимные отношения с оружием», — Писториус.

The Telegraph отмечает, что такое странное заявление со стороны Писториуса последовало в контексте обсуждения возможной отправки Украине оружия, в частности, дальнобойных ракет Taurus.

Ранее будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что передача Taurus Киеву возможна только после согласования с европейскими партнерами. Однако его союзники из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выразили неуверенность в этом вопросе и отметили, что не готовы одобрить передачу ракет.

Накануне стало известно, что Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, в числе которого 66 бронемашин MRAP и беспилотники.