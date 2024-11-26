Министр обороны Индии Сингх посетит 8-10 декабря Москву и Калининград

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх прибудет в Россию с официальным визитом с 8 по 10 декабря, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

В рамках поездки Сингх посетит Москву и Калининград, где запланированы важные переговоры и церемонии.

В столице России министр встретится со своим российским коллегой Андреем Белоусовым. Стороны обсудят двустороннее сотрудничество в области обороны и другие ключевые вопросы военного партнерства между двумя странами.

Одним из знаковых событий визита станет церемония поднятия флага на фрегате проекта 11356 в Калининграде. Этот фрегат будет передан в состав ВМС Индии в рамках заключенных контрактов, которые были подписаны в ноябре 2018 года на поставку четырех фрегатов.

Отмечается, что два из этих фрегатов будут построены в России на заводе «Янтарь» в Калининграде, а остальные два — на индийской судоверфи Goa Shipyard Limited.

Судна предназначены для выполнения ударных операций против надводных кораблей и подводных лодок в ближней и океанской морских зонах. Они обладают возможностями по борьбе с воздушными целями как самостоятельно, так и в составе корабельного ордера. Вооружены 100-мм артиллерийской установкой А-190, различными ракетными системами, а также торпедным вооружением, и способны базировать противолодочные вертолеты.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что визит президента РФ Владимира Путина в Индию доказывает неудачу Запада в изоляции РФ.