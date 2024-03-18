Министр обороны Южной Кореи усомнился в украинской версии «резни в Буче»

Глава Министерства обороны Южной Кореи Син Вон-сик усомнился, что версия о событиях в Буче, которую преподнесла Украина, является правдой. Об этом глава ведомства заявил РИА Новости .

Столкновение Украины и России происходит не только на линиях соприкосновения в зоне СВО, но и в информационном поле. Любые новости из России украинская сторона переиначивает в угоду Западу, создавая фейки и дурманя разум общественности. На фоне этого у главы МО Южной Кореи поинтересовались, кто по его мнению на самом деле устраивал преступления в Буче.

Син Вон-сик постеснялся давать оценку ввиду множества неустановленных фактов. Однако намекнул, что сомневается в одной из них.

«Что касается российской "резни в Буче", то, очевидно, что, поскольку пока это окончательно не установлено как явный факт, мне неуместно давать свои оценки», — заявил министр.

Напомним, что кровавая история в Буче случилась в феврале 2022 года. Тогда через несколько дней после начала СВО опубликовали видео и фото, которые свидетельствовали о массовых убийствах людей. Украина заявила, что резню якобы устроила Россия. Однако в Минобороны РФ и Кремле неоднократно заявляли, что российская армия бьет только по военным объектам, инфраструктуре и технике. Информацию и все прилагающиеся жуткие материалы назвали украинской провокацией.

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