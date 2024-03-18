В Госдепе США не хотят поздравлять Путина с победой на выборах
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В Америке не испытывают радости от переизбрания Владимира Путина президентом России. Заместитель представителя госдепартамента Ведант Патель отметил, что страна не собирается поздравлять российского главу, пишет РИА Новости.
США изначально были не согласны с результатами российских выборов президента России. Там посчитали процесс нелегитимным и нечестным, так как голосовали жители новых регионов страны, включая Крым. В Москве неоднократно объясняли американским коллегам, что голосование было законным и прозрачным, как и принято в РФ. После выпада Америки представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что не ожидал ничего другого от государства, которое втягивает другие в конфликты.
Теперь США в очередной раз показывают свое непринятие российских выборов. Свое слово сказали в Госдепе.
«Я думаю, можно с уверенностью сказать, что со стороны США не будет никаких поздравлений», — сказал Патель.
Считают в США выборы состоявшимися и свободными, или нет, в целом неважно. В Кремле подчеркнули, что мнение страны-провокатора никто не будут учитывать. К тому же, это очередное доказательство американцев во вмешательстве во внутренние дела другой страны.
Ранее сообщалось, что Путин анонсировал строительство железной дороги через Донбасс и Новороссию до Севастополя.