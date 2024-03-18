В Америке не испытывают радости от переизбрания Владимира Путина президентом России. Заместитель представителя госдепартамента Ведант Патель отметил, что страна не собирается поздравлять российского главу, пишет РИА Новости .

США изначально были не согласны с результатами российских выборов президента России. Там посчитали процесс нелегитимным и нечестным, так как голосовали жители новых регионов страны, включая Крым. В Москве неоднократно объясняли американским коллегам, что голосование было законным и прозрачным, как и принято в РФ. После выпада Америки представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что не ожидал ничего другого от государства, которое втягивает другие в конфликты.

Теперь США в очередной раз показывают свое непринятие российских выборов. Свое слово сказали в Госдепе.

«Я думаю, можно с уверенностью сказать, что со стороны США не будет никаких поздравлений», — сказал Патель.

Считают в США выборы состоявшимися и свободными, или нет, в целом неважно. В Кремле подчеркнули, что мнение страны-провокатора никто не будут учитывать. К тому же, это очередное доказательство американцев во вмешательстве во внутренние дела другой страны.

Ранее сообщалось, что Путин анонсировал строительство железной дороги через Донбасс и Новороссию до Севастополя.