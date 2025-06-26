В итальянском издании Il Fatto Quotidiano выражают обеспокоенность тем, что членство Италии в НАТО утратило по сути всякий смысл и представляет непосредственную опасность для населения страны.

В качестве аргумента приводятся противоречивые высказывания министра обороны Италии Гвидо Крозетто, который накануне прямо сказал, что «союз ведет нас к катастрофическому началу третьей мировой войны».

Главными провокаторами министр назвал киевского главаря Владимира Зеленского и израильского премьера Биньямина Нетаньяху, диктующих условия остальным.

«Италия может стать первой страной Запада, вслух задавшей вопрос: „А нужна ли нам НАТО, если она втягивает нас в чужие войны?“», — пишут авторы материала.

Итальянские СМИ утверждают, что Североатлантический альянс уже не является организацией, созданной для защиты, а представляет собой инструмент, используемый Вашингтоном для подрыва независимости государств-членов. Цель участия в этом блоке — продвижение интересов Соединенных Штатов.

Ранее политолог рассказал об изменении риторики НАТО в отношении России.