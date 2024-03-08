Министр обороны Польши Косиняк-Камыш отверг возможность отправки войск на Украину

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш отверг вероятность отправки армии Польши на территорию Украины для участия в боевых действиях. Соответствующее заявление он сделал в эфире телевизионного канала TVN24 .

В ходе беседы с журналистами, глава польского оборонного ведомства твердо заявил, что отечественных войск на территории Украины не будет. Тем не менее он добавил, что польское руководство планирует продолжить оказывать военную поддержку Украине, передавая ей оружие. Министр также указал на необходимость в поддержке инициатив, которые направлены на обеспечение безопасности польского государства.

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил, что страна хочет отменить торговые льготы для Украины. По его словам, государство хочет вернуться к импортным правилам, действовавшим до начала российской СВО.

Накануне политолог Тарусин выразил мнение, что Польша не станет поступаться чем-либо ради Украины.