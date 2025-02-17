Министр обороны Польши прокомментировал возможность отправки войск на Украину

Польские военные не будут отправлены на территорию Украины, об этом заявил глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению главы польского военного ведомства, солдаты заняты обороной Польши. Они также защищают восточный фланг НАТО.

«Мы не планируем направления солдат на Украину и не готовимся направлять польских солдат на Украину. Это позиция Польши», — указал он.

Министр добавил, что его страна является хабом, через который идет вся военная помощь Украине. Через ее территорию проходит до 95% от числа всех военных грузов для Киева, поэтому у нее уже есть четко определенная роль, менять которую не планируется.

Ранее сообщалось, что Польша вновь подняла тему создания американской военной базы на ее территории. Президент Дуда выразил уверенность в том, что база под названием «Форт Трамп» будет построена, за счет чего будет заметно усилена безопасность страны, а польско-американские отношения выйдут на новый уровень.