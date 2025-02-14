Президент Польши вновь заговорил о создании военной базы США
Президент Польши Дуда выступил с идеей о создании военной базы «Форт Трамп»
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Глава Польши Дуда вновь поднял тему создания на территории страны американской военной базы «Форт Трамп». Об этом сообщило РИА Новости.
Во время предыдущего президентского срока Трамп посетил Польшу, а президент страны выступил с предложением о создании американской военной базы под названием «Форт Трамп». Эту идею в жизнь не претворили, так как на выборах 2020 года победил Джо Байден. В пятницу в Варшаве Дуда провел встречу с новым руководителем Пентагона Питом Хегсетом.
После состоявшегося разговора Дуда выразил глубокую уверенность в том, что на этот раз база все-таки будет построена. По его убеждению, во время президентства Дональда Трампа укрепится польско-американский союз, в том числе в военной сфере, а безопасность Польши будет усилена.
Ранее стало известно, что государства Прибалтики и Польшу ожидает разочарование из-за разговора Путина с Трампом.