Журналист извинился перед Лукашенко за скандальный репортаж с парада Победы

Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников извинился перед белорусским президентом Александром Лукашенко за ошибочные заявления на репортаже с парада Победы.

Речь про репортаж «Победа была за ними». Журналист Колесников написал про парад, отметив, что Александр Лукашенко якобы не встал, когда мимо шел военный расчет Белоруссии. Как оказалось, корреспонденту показалось и он это понял, когда пересмотрел видео с парада.

«Да, в этой суматохе, когда бежали из дворика 1-го корпуса Кремля к краю центральной трибуны (мы долго описывали широкую дугу — лидеры-то пошли на Красную площадь напрямую), откуда и рассматривали события в первом ряду, немудрено было и запыхаться. Нет, не увидел. Так что стоит принести извинения президенту Белоруссии. Дело серьезное. Сам бы расстроился», — сказал Андрей Колесников.

Реакция Лукашенко при этом неизвестна. Возможно, что инцидент удалось сгладить после нескольких публикаций.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии помиловали организатора заговора против Лукашенко.