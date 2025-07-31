Министр обороны Сирии прибыл с официальным визитом в Москву

Руководитель сирийского Министерства обороны Мурхаф Абу Касра прибыл в Москву для встречи со своим российским коллегой Андреем Белоусовым. Об этом сообщило агентство SANA.

Представитель Сирии прибыл в российскую столицу с официальным визитом. Им запланированы переговоры с главой российского военного ведомства.

«Министр обороны Сирии генерал Мурхаф Абу Касра прибыл с визитом в Москву, где проведет встречу со своим коллегой Андреем Белоусовым и обсудит ряд вопросов, представляющих взаимный интерес», — указали журналистам.

Ранее сообщалось, что состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Во время общения главы государств уделили внимание ряду важных ближневосточных вопросов. Президент РФ заявил, что он выступает за мирное решение всех проблем, которые наблюдаются в регионе. Путин и Нетаньяху договорились, что будут продолжать диалог.