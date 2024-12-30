Власти Украины будут вынуждены отказаться от некоторых своих территорий. Такое заявление в интервью телеканалу te3 сделал министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

Он также отметил, что Украине нужно учитывать свое географическое положение и четко осознать, что у нее самая протяженная граница именно с Россией, добавив, что между Германией и Швейцарией ей никогда не придется перемещаться.

Ранее политолог Юрий Светов объяснил, почему Словакия выразила готовность и желание стать площадкой для возможных переговоров Москвы и Киева.

По словам эксперта, это связано с тем, что народ Словакии является родственным народом России и Украине, поэтому этой стране сложно оставаться в стороне от конфликта.