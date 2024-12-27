Политолог Юрий Светов в разговоре с RT объяснил, почему Словакия выразила готовность и желание стать площадкой для возможных переговоров Москвы и Киева.

По словам специалиста, словаки — родственный России и Украине народ, которому сложно оставаться в стороне от конфликта. Однако Словакия входит в ЕС и НАТО, в связи с чем ей сложно поддерживать свои симпатии к РФ. Предоставление территории для переговоров является выражением осторожной дружбы.

«Плюс к тому, они существенно зависят от наших поставок энергоносителей, и сейчас в этой ситуации, когда Украина категорически отказывается от транзита газа, Фицо должен искать варианты, как свою страну обеспечить энергоносителями», — объяснил собеседник RT.

При этом Словакии могут помешать стать площадкой для организации переговоров Украины и России. Во многом не только из-за позиции Запада, но и из-за Швейцарии, которой отказали в возможности посодействовать в урегулировании. Швейцары заняли враждебную позицию по отношению к РФ, увлечены санкциями.

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