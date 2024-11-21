Министр обороны США Остин: не вижу признаков готовности России применить ядерное оружие

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин считает, что обновление российской ядерной доктрины не служит признаком того, что Москва планирует использовать ядерное оружие. Об этом он сообщил в интервью NBC.

Министр добавил, что не наблюдает изменений в стратегическом развертывании российских сил. По его словам, США уже на протяжении нескольких недель осведомлены о том, что Россия пересматривает свои подходы к ядерному оружию, и будут продолжать следить за этой ситуацией с настороженностью.

Ранее сообщалось, что Пентагон допустил ядерные удары для сдерживания противников США.