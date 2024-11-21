Пентагон допустил ядерные удары для сдерживания противников США
Фото: [Министерство обороны РФ]
Вашингтон стремится сделать так, чтобы при обмене ядерными ударами с гипотетическим противником США была возможность сохранить хотя бы часть ядерного потенциала страны. С таким заявлением, рассуждая в Вашингтоне в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), контр-адмирал Томас Бьюкенен.
Он подчеркнул, что надеется на сохранность части ядерного арсенала США для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.
«Когда мы говорим о неядерных и о ядерных средствах, то мы конечно не хотели бы проводить обмен (ударами — Прим. ред.), не так ли? Думаю, все согласятся с тем, что если нам придется произвести обмен, то мы хотим сделать это на условиях, наиболее приемлемых для США», — заявил Бьюкенен.
Контр-адмирал добавил, после возможного ядерного конфликта с третьей страной для США оптимальными условиями будет являться возможность сохранения дальнейших лидерских позиций на мировой арене и наличие резервных мощностей после ядерного обмена.
«Нам нужно иметь резервные мощности. Вы же не будете тратить все свои ресурсы, чтобы победить, верно? Потому что тогда вам нечем будет сдерживать», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Вашингтон привел ядерные силы США в состояние полной боевой готовности.