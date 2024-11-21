Пентагон допустил ядерные удары для сдерживания противников США

«Когда мы говорим о неядерных и о ядерных средствах, то мы конечно не хотели бы проводить обмен (ударами — Прим. ред.), не так ли? Думаю, все согласятся с тем, что если нам придется произвести обмен, то мы хотим сделать это на условиях, наиболее приемлемых для США», — заявил Бьюкенен.