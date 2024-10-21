Министр обороны США посетит Киев для встречи с украинским руководством

Министр обороны США Ллойд Остин посетит Киев для встречи с украинским руководством, как подтвердил Пентагон. В ходе своего визита он акцентирует внимание на обязательствах Соединенных Штатов по поддержке Украины в военной сфере.

Как сообщало агентство Рейтер в понедельник, Остин прибыл в Киев без предварительного анонса.

В то же время, согласно информации газеты Wall Street Journal, во время своего визита глава Пентагона не планирует объявить о новой партии военной помощи и не предоставит разрешение украинским вооруженным силам на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

Согласно данным Министерства обороны, Остин вновь подтвердит готовность США обеспечивать Украину всем необходимым для успешного ведения ее военных действий.

Ранее Российский президент Владимир Путин назвал четкие условия для урегулирования конфликта на Украине. По информации, урегулирование украинского конфликта возможно только при создании условий для долгосрочного мира.

При этом, речь о кратком перемирии даже не может идти – ведь именно такие перемирия противник может использовать для себя как лазейку для перевооружения.