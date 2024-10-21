Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев с целью убедиться в адекватности президента Украины Владимира Зеленского после его «необоснованных требований» о военной помощи. Такое мнение в интервью ТАСС высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Остин хочет объяснить главе киевского режима, что его запросы по поставкам вооружений нецелесообразны.

Мирошник также предположил, что визит американского министра обороны связан с намерением сдержать дальнейшие требования Зеленского, которые могут повлиять на предвыборную кампанию в США.

Он также отметил, что в западных СМИ в ближайшее время появится статья о том, что США отправили в Украину очередную партию помощи, поддерживая тем самым имидж «нерушимой и стратегической дружбы».

Ранее сообщалось о том, что Медведев предположил, что «план победы» Зеленского — это наркотическое вещество.