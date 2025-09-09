Министр Писториус заявил, что Германия передала Киеву первые системы ПВО Patriot

Германия направила Украине первые пусковые установки для двух зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус на заседании Контактной группы по Украине в Лондоне, пишет немецкое издание tagesschau.

Писториус уточнил, что Германия намерена запустить новую инициативу под названием «Глубокий удар» и усилить поддержку украинской промышленности в сфере закупок беспилотников дальнего действия.

«Первые пусковые установки двух систем ПВО Patriot, которые Германия обещала Украине, доставлены», — заявил министр обороны Германии.

Ранее сообщалось, что на Украине резко раскритиковали качество вооружений, которое приходит для ВСУ от стран Запада. По утверждению депутата Верховной рады Федиенко, та техника, которая приходит на Украину с Запада, требует длительного восстановления. На ее приведение в порядок уходит от двух месяцев до полугода. Он назвал ее металлоломом.