Министр сельхоза Японии покинул пост после скандального заявления

Японский министр сельского хозяйства Таку Это лишился своего поста, уйдя в отставку из-за резонансного заявления о рисе, вызвавшего волну критики в обществе. Информацию об этом распространило агентство Associated Press.

Причиной недовольства стало признание Таку Это в том, что он не покупает рис самостоятельно, поскольку получает его в качестве подношений от своих сторонников. Это заявление было воспринято крайне негативно на фоне двукратного годового скачка цен на этот основной продукт питания.

По словам политика, премьер-министр Японии Сигэру Исиба принял его прошение об отставке. Это первый случай в правительстве Сигэру Исибы, когда министр покидает свой пост не в результате поражения на парламентских выборах в нижнюю палату, состоявшихся в октябре 2024 года.

Недавно правительство Японии, впервые в мирное время и при отсутствии стихийных бедствий, было вынуждено начать реализацию риса из государственных резервов для стабилизации цен. Первоначально эта мера носила временный характер, однако из-за непрекращающегося роста цен ее действие было продлено до июля.

Ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства Японии извинился за слова о белом рисе.