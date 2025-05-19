Министр сельского хозяйства Японии извинился за слова о белом рисе

Министр сельского хозяйства Японии Таку Это, который недавно оказался в центре скандала из-за слов о белом рисе, в итоге за них извинился. Об этом пишет ТАСС в понедельник.

Извинения Таку Это принес уже после общения и личной встречи с японским премьером Сигэру Исибой. Таку Это заявил, что полностью забирает свои слова и приносит всем извинения. Напомним, ранее Это заявил в шутливой форме о том, что сам он не покупает белый рис, так как его дарят его семье настолько в больших количествах, что словно бы настало время его продавать.

Эти слова вызвали резкую критику среди населения, и японский премьер-министр Сигэру Исиба также принес извинения гражданам за эти слова. Ведь сейчас, по словам политика, граждане итак сильно раздражены и обеспокоены высокими ценами на белый рис в стране.

Также ранее стало известно, что Москва пригрозила Токио долгосрочными последствиями за участие в авантюрах Киева.