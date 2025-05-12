Министр сельского хозяйства Якутии принес извинения ветеранам за подарки ко Дню Победы

Министр сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) Артем Александров публично извинился перед ветеранами за неприятную ситуацию, связанную с подарками, врученными в честь 80-й годовщины Великой Победы. Его обращение размещено в официальном телеграм-канале ведомства.

9 мая ветерану Таисии Хромовой был передан подарочный набор, в который вошли прошлогодний набор суповых костей, творожок и ряженка. Фотографии этого неподобающего подарка быстро распространились в социальных сетях и вызвали широкий общественный резонанс.

На следующий день, 10 мая, первый заместитель министра Анна Стручкова лично посетила ветерана и от имени министерства принесла искренние извинения.

«Хочу принести извинения всем ветеранам и их семьям от себя лично, а также от имени министерства и всех сотрудников отрасли. В ближайшее время мы повторно поздравим уважаемых ветеранов, вручая им новые достойные подарки», — говорится в заявлении Александрова.

Министр также пообещал провести служебную проверку в связи со сложившейся ситуацией и пересмотреть организацию праздничных мероприятий.

Ранее сообщалось, что ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) могут увеличить в два раза.