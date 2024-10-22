Министр связи Венесуэлы Няньес: усиление БРИКС — важнейшее событие века

За последние сто лет один из самых важных событий стало создание и развитие группы БРИКС, заявил министр связи и информации Венесуэлы Фредди Няньес, пишет РИА Новости.

По словам Няньеса, БРИКС имеет большое будущее и перспективы, которые пригодятся человечеству с разных точек зрения. Это позволит устранить экономический, научный, культурный и многий другой разрыв, который оставил однополярный мир в ХХ веке. Саммит БРИКС и существование блока позволит наладить многополярность, уверен политик.

«Считаю это самым важным глобальным событием за последние 100 лет, потому что здесь проявляется совершенно разнообразный, плюралистический мир, который способен сосуществовать, который имеет потенциал для построения консенсуса, который имеет потенциал построить то, что освободитель Симон Боливар называл универсальным балансом», — сказал министр на полях XVI саммита БРИКС в Казани.

Напомним, саммит БРИКС проходит с 22 по 24 октября в Казани. На встречу приехали лидеры стран-участников и представители государств, которые хотели бы попасть в блок.

Ранее сообщалось, что страны-участницы БРИКС согласовали формулировку по Украине для доктрины.