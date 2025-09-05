Министр Венгрии отверг претензии Зеленского

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто дал жесткий ответ Владимиру Зеленскому, подтвердив неизменную позицию Будапешта против членства Украины в Европейском союзе. Об этом сообщило РИА Новости.

Венгерский дипломат отреагировал на критические высказывания украинского лидера в адрес Венгрии, подчеркнув, что Будапешт действует исключительно в национальных интересах. Сийярто заявил, что венгерское правительство руководствуется мнением своего народа, который категорически против принятия Украины в ЕС из-за потенциальных угроз для сельского хозяйства, рынка труда и национальной безопасности.

Министр акцентировал, что Венгрия, в отличие от Украины, не получает указаний из-за рубежа при формировании своей внешней политики. Позиция Будапешта остается неизменной: страна не будет поддерживать интеграцию Киева в Европейский союз. Премьер-министр Виктор Орбан уже заявлял об угрозах со стороны Зеленского и о возможной причастности Украины к атакам на критическую инфраструктуру Венгрии.

