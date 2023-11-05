Министр внутренних дел Уругвая подал в отставку после скандала

Глава Министерства внутренних дел (МВД) Уругвая Луис Альберто Эбер уволился после скандала с паспортом для наркоторговца. Об этом сообщило издание Diaria. Вместе с ним со своих должностей ушли некоторые чиновники.

«Президент Луис Лакалье Поу сообщил на конференции в субботу, что принял отставку министра внутренних дел Луиса Альберто Эбера, заместителя министра Гильермо Масиэля и советника президента по коммуникациям и стратегии Роберто Лафлуфа спустя четыре дня после кризиса, разразившегося в связи с выдачей уругвайского паспорта наркоторговцу Себастьяну Марсете», – говорится в материале издания.

Накануне такая же участь коснулась министра иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо. В СМИ просочились аудиозаписи, в которых он просит своего заместителя Каролину Аче не сотрудничать со следствием в вопросе установления фактов ускоренного получения документов наркоторговцем Себастьяном Марсетом. Он находится в розыске по делу об убийстве парагвайского прокурора Марсело Печчи.

Инцидент произошел на одном из колумбийских пляжей, где отдыхал чиновник в мае 2022 года. Неизвестные подплыли к побережью на гидроцикле и выстрелили 45-летнему прокурору в спину. Заместитель Печчи – Марта Мансера, связала убийство с «работой по борьбе с оргпреступностью в Парагвае».

Также случившееся связали с наркоторговцем Марсетом. Перед этим уругвайский МИД выдал ему новый паспорт. Сам он находился в заключении в ОАЭ.

Как передает издание, должность главы МВД займет Николас Мартинелли, занимавший до этого пост генерального директора Секретариата МВД страны. Новым министром иностранных дел Уругвая станет нынешний министр промышленности, энергетики и горнодобывающей промышленности Омар Паганини.

В августе неизвестные убили кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио во время встречи с избирателями в Кито. В политика выстрелили. В октябре стало известно, что подозреваемые в совершении преступления были убиты в одной из эквадорских тюрем.