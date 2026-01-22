Министра транспорта Кубани арестовали по делу о мошенничестве с госконтрактами

Центральный районный суд Сочи арестовал министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексея Переверзева. Об этом в телеграм-канале сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Чиновник был взят под стражу на один месяц и 26 суток прямо в зале суда.

Обыски и задержание у главы ведомства связаны с расследованием уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении государственных контрактов на обслуживание и ремонт автомобильных дорог в регионе.

Переверзеву предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Также задержаны два его заместителя, подозреваемые в хищении бюджетных средств.

Министр также проходит ответчиком в рамках крупного антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры РФ. Ведомство требует обратить в доход государства коррупционные доходы бизнесмена Анатолия Вороновского и его аффилированных лиц на сумму не менее 2,8 млрд руб.

В списке ответчиков, помимо самого Переверзева, значатся его заместители Александр Дашук, Алексей Смаглюк и Юрий Савенко, а также более 25 других физических и юридических лиц.

Прокуроры ходатайствуют об изъятии в пользу государства более 200 объектов недвижимости, включая элитную недвижимость, и требуют ограничить выезд всех ответчиков за пределы РФ на время рассмотрения иска. Расследование уголовного дела и судебный продолжаются.

