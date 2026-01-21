«Приговор через 20 лет признали ошибкой»: Верховный суд отменил обвинение в убийстве заммэра Новосибирска

Верховный суд России отменил приговор, который 20 лет назад был вынесен бывшему военнослужащему Александру Каталицкому, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Каталицкого признали виновным в убийстве в 2001 году заместителя мэра Новосибирска Игоря Белякова и приговорили к 14 годам лишения свободы. Ранее кассационная инстанция оставляла этот приговор в силе.

Однако после вступления приговора в законную силу появились новые сведения. Они указывают на возможную непричастность осужденного к совершенному преступлению.

Судебная коллегия по уголовным делам ВС России признала, что эти сведения являются основанием для переоценки всех доказательств по делу.

Новые обстоятельства были установлены в ходе отдельного расследования, проводившегося по соответствующей статье Уголовно-процессуального кодекса.

Верховный суд счел убедительным довод о необходимости соединения дела Каталицкого с делом об убийстве Белякова для полного и всестороннего рассмотрения. В связи с этим уголовное дело возвращено прокурору. Отмечается, что это решение принято для устранения препятствий, которые могут помешать его правильному рассмотрению судом.

Напомним, убийство Белякова произошло 7 августа 2001 года. Неизвестный расстрелял служебный автомобиль «Волга», в котором ехал чинвник, на трассе под Новосибирском.

Каталицкого задержали только в апреле 2005 года в Томской области. В ходе судебного процесса он отказался от ранее данных признательных показаний и заявил, что имеет алиби.

