Министра здравоохранения Владимирской области задержали по подозрению в коррупции

Министра здравоохранения Владимирской области задержали по подозрению в присвоении бюджетных средств и злоупотреблении служебными полномочиями. Соответствующей информацией поделилось СУ СК по региону в телеграм-канале.

Обвиняемый, ранее занимавший должность главврача Александровской районной больницы, без основания увеличивал материальные выплаты подчиненным. Некоторую часть из них задержанный просил отдавать ему.

Позже, после назначения на пост министра, он продолжил аналогичную незаконную практику. А в среду, 11 декабря, при получении очередной суммы денег министра задержали сотрудники УФСБ.

Согласно предварительной информации, за время своей деятельности обвиняемый успел присвоить свыше 400 тыс. руб. В больнице и по месту работы министра провели обыски. Идет рассмотрение изъятых документов и допрашиваются свидетели.

На данный момент следственными органами расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 160 и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

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