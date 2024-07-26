Министру обороны РФ Александру Белоусову продемонстрировали подготовку российских танковых экипажей, операторов БПЛА, минометчиков и других военных в ходе его поездки на военный полигон в Ленинградской области, сообщает 360.ru со ссылкой на Минобороны РФ.

В ходе визита глава военного ведомства смог оценить, как проходят практические занятия по подготовке танкистов, а также операторов БПЛА, минометчиков, артиллеристов и снайперов.

Белоусов наградил отличившихся на СВО военнослужащих и сообщил, что скоро наших солдат начнут обучать управлению квадроциклами и багги, так как этот транспорт востребован при эвакуации раненых и перевозке снарядов.

Кроме того, министр обороны обсудил открытие на базе полигона окружного учебного центра Ленинградского военного округа.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Сырский не раскрывает данные о потерях украинской стороны из-за страха перед Россией.