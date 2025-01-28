Минюст хочет ликвидировать фонд помощи трансгендерам в России

Министерство юстиции РФ обратилось в суд с иском о ликвидации фонда помощи трансгендерам, зарегистрированного в Москве. Об этом РИА Новости стало известно из сообщения Кунцевского суда российской столицы.

Отмечается, что суд уже зарегистрировал иск, однако дата его рассмотрения на данный момент не назначена.

Фонд «Трансгендер» был основан в 2007 году, однако фактически прекратил свою деятельность после того, как его основатели уехали из страны. Теперь с учетом обращения Минюста судьба фонда может быть определена в судебном порядке.

Трансгендеры — это люди, чья гендерная идентичность не соответствует полу, который им был назначен при рождении. Это может означать, что трансгендерный человек идентифицирует себя как мужчина, женщина или как нечто иное, но не соответствует традиционным представлениям о гендере, основанным на биологических характеристиках.

Трансгендеры полностью противоречат традиционному укладу в обществе. Такие люди относятся к движению ЛГБТ*, запрещенному в России.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции РФ признало рэпера Влади** иноагентом.

*движение объявлено экстремистской организацией и запрещено в России.

**Минюстом РФ объявлен иностранным агентом.