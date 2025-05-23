Минюст признал бывшего руководителя ИНИОН РАН и российских активистов иноагентами

Министерство юстиции России расширило список иностранных агентов, включив в него нескольких общественных и научных деятелей. Новыми иноагентами оказались бывший научный руководитель Института мировой литературы (ИНИОН РАН) Юрий Пивоваров* и председатель правления международного общества «Мемориал»** Ян Рачинский*.

На официальном сайте ведомства указано, что Пивоваров, ранее руководивший одним из ведущих научных институтов в области гуманитарных наук в России, попал в этот перечень за распространение информации, содержащей недостоверные сведения о решениях и деятельности российских государственных органов.

Рачинский обвиняется в участии в деятельности, связанной с нежелательными организациями и распространением информации иностранных агентов и запрещенных на территории РФ организаций.

Также в список иноагентов вошли поэт, журналист и общественный активист Александр Смирнов*, украинский журналист Алексей Суханов*, юрист Игорь Слабых*, журналист Андрей Королев* и публицист, предприниматель Дмитрий Некрасов*.

Все они, по мнению ведомства, распространяли недостоверную информацию о деятельности российской власти и участвовали в распространении материалов иноагентов.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что пропагандистов Невзоровых* обвинили в финансировании экстремистов.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.

**правозащитный центр был внесен в список иноагентов и ликвидирован по решению Верховного суда РФ.