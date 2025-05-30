Тысячный по счету иноагент появился в России

Отмечается, что Ракша получил этот статус за распространение материалов, произведенных иноагентами, а Экслер — за распространение недостоверных данных о действиях российских властей.

Всего в рамках расширения списка иностранных агентов в него внесли шесть физических лиц, в том числе журналистов Григория Охотина*, Александра Поливанова*, Александра Черкасова*, фотокорреспондента Евгения Фельдмана*, а также проект «Москва против мобилизации»*.

Отмечается, что все вышеупомянутые лица распространяли материалы ранее признанных иноагентами граждан, а также критиковали российские органы власти за принимаемые решения.

Ракша сразу же после попадания в реестр иноагентов заявил о намерении покинуть Россию. Ученый ранее работал в Управлении статистики населения и здравоохранения Федеральной службы государственной статистики (Росстата), где занимался изучением естественного прироста населения.

Его карьера оборвалась в 2020 году после того, как он поставил под сомнение официальную статистику смертности от COVID-19.

Ранее сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге запретил песню Noize MC* из-за призывов к вражде.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.